بيلا حديد وكيندال جينر إلى القضاء؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: وقّع قاضي إفلاس في مدينة نيويورك منذ أيام على مذكرات استدعاء قدمها المشرف على إفلاس المهرجان الموسيقي “Fyre Festival”، تضمنت طلباً للحصول على معلومات من الأطراف المسؤولة عن الشؤون المالية لشركة Fyre Media.

وعلى الأرجح سيشمل ذلك عارضة الأزياء كيندال جينر التي حصلت وفق تقارير على 250 ألف دولار مقابل منشور واحد على إنستغرام يعلن انطلاق عملية بيع التذاكر ويُقدّم لمتابعيها رمزاً خاصاً للحصول على خصم، ومعها عارضة الأزياء بيلا حديد التي حصلت على الأموال للمساعدة في الترويج للمهرجان.

فضلاً عن شركتي إدارة شؤون العارضات في مجال الموضة IMG Models وDNA Model Management، اللتين تتوليان تمثيل حوالى 25 عارضة حصلن على أموال مقابل المشاركة في ترويج هذا المهرجان.