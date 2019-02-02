الأوبرالي بوتشيلي يصدح بعالمية “العلا” السعودية – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: عززت محافظة العلا السعودية في شمال غربي السعودية، حضورها العالمي عبر مهرجانها الشتوي “شتاء طنطورة” في ليلتها الفنية السابعة التي توشحت مساء أمس (الجمعة) بصوت الأوبرالي أندريا بوتشيلي، وسط حضور كبير من شخصيات رسمية وطيف جماهيري واسع.

وأدى بوتشيلي بمرافقة أكثر من 140 عازفاً ومؤديًا، ضمن الفرقة الموسيقية، 10 مقطوعات وأغانٍ، حيث كانت البداية بالموسيقى الكلاسيكية الشهيرة، التي منحت الفنان الإيطالي شهرته منذ عام 1994، وتعزز فيها ذلك الحضور بدعم أحد أعمدة الفن الأوبرالي لوتشيانو بافاروتي.

وشارك الفنان، الذي يعد اليوم أهم أوبرالي، وأعاد وهج الموسيقى الكلاسيكية لتتربع مجددًا في قائمة الجماهيرية؛ الحضور روائعه في جزء الحفل الثاني التي اتسم بأغانيه وإصداراته الأكثر شعبية، ومنها ما تم غناؤه وعرضه ضمن أفلام عدة، وأبرز ما تم غناؤه تسجيلاً في الألبومات الـ(15) التي انفرد بها للفن الكلاسيكي، علاوة على ألبومات أخرى للأغاني التي امتزجت بجاذبية شعبية.

وشهد حفل الفنان الإيطالي بوتشيلي الذي تزين بارتداء الغترة السعودية في إحدى فقرات الأمسية الفنية، ضمن مهرجان “شتاء طنطورة”، حضورًا رسميًا للسفراء المعتمدين لدى السعودية، وكذلك حضور لنخبة من الشخصيات من إيطاليا التي أبرزت السمة الإيطالية في حفلة العلا أمس.

بوتشيلي الذي اشتهر بفرادة الصوت مع الموسيقى رغم إصابته بالعمى، كان في أمسية مسرح مرايا العلا أمس، منسجمًا مع أفراد من عائلته، إضافة إلى ماريا أندريا، وفنانات العزف المنفرد عبر الكمان، وكذلك الدويتو الغنائي، بما في ذلك أغنية “بروشيا لا تيرا” في فيلم العراب التاريخي، وموسيقى “ماريا” التي دمجت قصص الأحياء الإيطالية، بالإضافة إلى أغانٍ شهيرة من عروض أوبرالية، أبرزها “لا ترافياتا”.

الفنان الإيطالي أبرز صفة العلا وعالمية جذبها، التي خطتها لها الهيئة الملكية للمحافظة، حيث سبق لبوتشيلي أن كان في سجلات الفوز بجوائز “غرامي” الشهيرة، علاوة على فوزه بجائزة “غولدن غلوب” لأفضل أغنية، وترشح لجائزة الأوسكار بالفئة نفسها، كما فاز بكثير من الجوائز العالمية الأخرى.

وتعد أمسية بوتشيلي العالمية، السابعة ضمن حفلات “شتاء طنطورة”، في حين ستشهد الأسابيع الثلاثة المقبلة ليالي أخرى من فنون عالمية، بحفلة للموسيقار العالمي ياني، وبعد تمديد المهرجان لأسبوعين إضافيين سيشهدان ليلة تكريم للفن العراقي بليلة إلهام مدفعي وكاظم الساهر، وليلة تكريم للفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر التي سيغني فيها الفنانان راشد الماجد، وماجد المهندس، بعد أن شهد المهرجان إطلالة الفنانة أم كلثوم بتقنية “الهولوغرام” الأسبوع الماضي.

ويضم المهرجان فعاليات تراثية وثقافية وفنية مستوحاة من تراث العُلا، التي تعتبر موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة، وملتقى كثير من الحضارات على مر العصور.

وتستضيف محافظة العلا سباق كأس خادم الحرمين الشريفين، للقدرة والتحمل، الذي يشهد مشاركة 80 من أفضل الفرسان، ويقام السباق بالشراكة بين الاتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وتتضمن الفعاليات أيضًا جولات لمشاهدة آثار العلا المنحوتة في الصخور وسوق البلدة القديمة التي تتيح التعرف على الحرف اليدوية التي لا تزال تتوارثها الأجيال في العلا.