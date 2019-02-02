الحكومة الهنديّة تُكرّم عبير نعمة – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: كرّم السفير الهندي شايا أرورا الفنّانة عبير نعمة في إحتفال أقامته سفارة الهند في بيروت بمُناسبة العيد الوطنيّ الـ70 لبلادها، وذلك في فندق فينيسيا في 26 كانون الثاني 2019.

قدّم السفيرالهنديّ لعبير رسالة تقدير من قبل وزيرة الشؤون الخارجيّة في الهند سوشما سوراج على القيمة الفنّية التي قدّمتها للهند من خلال أدائها المُميّز لنشيد الـ ” Vaishnav Jan To Tene Kahiye” باللغة الكجراتيّة. وجاءت هذه الرسالة أيضاً كعربون شكر وصداقة تجمع بين دولة الهند ولبنان.

تجدر الإشارة أنّ عبير نعمة كانت قد أدّت هذا النشيد باللغة الكجراتيّة، التي تُعتبر من أقدم وأصعب اللغات الهنديّة، أثناء مُشاركتها في الإحتفال الوطنيّ الذي أقامته الهند بمُناسبة الذكرى المئة والخمسين لولادة المهاتما غاندي.

من ناحيتها، عبّرت عبير نعمة عن سعادتها بهذا التكريم، وفخرها بأن يرتبط إسمُها بالهند من خلال هذا العمل الموسيقيّ الراقي الذي يُجسّد القيم الإنسانيّة ومبدأ “اللاعنف” الذي حمله المهاتما غاندي للعالم كخيار ورسالة ومسار. وقالت :” شرف كبير لي أن يتمّ تكريمي من دولة الهند التي أعطت العالم الكثير، وسعيدة جداً أنّه تمّ إختياري لتقديم هذا النشيد الذي حصد أصداءً إيجابيّة تخطّت حدود الهند، وفرحة أنّني نجحت في إيصال رسالته”. وختمت مُنوّهة بالصداقة الجميلة التي جمعتها بسعادة السفير وبالسفارة الهنديّة.

وقد حضر الحفل مُمثلون لكلّ من رؤساء الجمهوريّة ومجلس النوّاب والحكومة، أضف إلى شخصيّات دبلوماسيّة وروحيّة وإعلاميّة، وحشد من رؤساء الجمعيّات الثقافيّة والإجتماعيّة.