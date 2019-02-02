الموت يفجع إياد نصار

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فجع الموت الفنان الأردني إياد نصار في جده يوسف نصار، وذلك في الأردن، وأعلن إياد عبر حسابه الخاص على فايسبوك عن موعد ومكان الجنازة والمدفن.

إياد كتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم جدي الحاج يوسف نصار، وسيشيع جثمانه إلى مقبرة سحاب الإسلامية وسيتم الصلاة بعد صلاة الجمعة في مسجد الورد بن خالد حي أم تينة الشمالي، بيت العزاء في بيت المرحوم حي أم تينة الشمالي ش الوراق رقم 16 للرجال و النساء، نسأل الله أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتلقى إياد مئات التعليقات تقدم له واجب العزاء وتدعو للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وكان نصار قد انتهى مؤخراً من تصوير دوره في فيلم "كازابلانكا"، مع النجم أمير كرارة، وينتظر عرضه خلال الأيام القادمة.