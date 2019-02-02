أوبرا وينفري تشيد بفيلم كفرناحوم!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت مقدّمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري صورة من فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي عبر حسابها الخاص على تويتر، وأظهرت الصورة المقتطعة من الفيلم، الطفل السوري زين الرافعي الذي خطف أنظار العالم بأدائه المذهل في الفيلم، علماً أنها أول تجربة تمثيلية له.

لفتت أوبرا الى أنّ فيلم "كفرناحوم" يستحق المشاهدة، وأشارت إلى أنّ القصة تدور حول طفل يقاضي والديه لأنّهما أنجباه وهما غير قادرين على الاعتناء به.

وقالت وينفري: "إنّ فيلم كفرناحوم يجعلك تفكّر بالأطفال الذين يعيشون هذه القصة في حياتهم اليوميّة"، وختمت تغريدتها بالتوجّه الى فريق العمل بالقول: "برافو للفريق!".

على الأثر، قامت المخرجة اللبنانية نادين لبكي بإعادة نشر تغريدة وينفري عبر حسابها على تويتر، وأعربت عن شكرها وتقديرها لكلّ ما تقوم به مقدّمة البرامج الأميركية وينفري.

يذكر أن فيلم كفرناحوم ترشح لجائزة الجولدن جلوب عن فئة أفضل فيلم أجنبي، لكن الحظ لم يحالفه.

وتتجه الأنظار الآن إلى حفل الأوسكار المرتقب في 25 فبراير المقبل لاسيما وأن فيلم كفرناحوم مرشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

من أسرة لها نتمنى كل التوفيق لنادين لبكي وفريق العمل في فيلم كفرناحوم.