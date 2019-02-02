من أشعار حاكم دبي يُغني كاظم الساهر “حدثيني”

نشر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حساباته على مواقع التواصل أغنية جديدة من أشعاره للنجم العراقي كاظم الساهر.

وعلق حاكم دبي على فيديو الأغنية التي تحمل عنوان “حدثيني”، قائلا: “إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة… ولكلماتنا معنى… ولإنجازاتنا جمالاً”.

بعدها قام “الساهر”، بنشر تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حساباته على مواقع التواصل معلناً ولادة أغنية جديدة.

نشير ان أغنية “حدثيني” كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحان كاظم الساهر، ويقول مطلعها “حدثيني حدثيني عن حديث المقل وعن الشوق وعن الشوق وليل الغزل لك ثغر حسنه يذهلني وحديث فيه طعم العسل لك ثغر حسنه يذهلني وحديث فيه طعم العسل لك خد لونه من خجل آه ما أجمل لون الخجل”.