أحلام تنهار بالبكاء لحظة احتضانها نوال الكويتية في اللقاء الأول بعد الصلح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الفنانة نوال الكويتية على استقبال الفنانة الإماراتيه أحلام واستضافتها في منزلها، فور وصول الأخيرة إلى الكويت لإحياء إحدى حفلات الزفاف هناك.

وتبادلت النجمتان الأحضان والقبلات، فضلًا عن انهيار أحلام بالبكاء، خاصة وأن هذا هو اللقاء الأول بينهما بعد الصلح؛ ما يعكس مدى حبهما واشتياقهما لبعضهما طيلة السنوات الماضية.

ونشرت أحلام مقطع فيديو من داخل منزل نوال عبر حسابها على "إنستغرام"، أثناء قيام الأخيرة بتحضير الطعام، معلقة: "مشغولين حاليًا".

وكانت النجمتان أحلام ونوال الكويتية أنهتا خلافاتهما، على الهواء مباشرة ببرنامج "مجموعة إنسان"، على قناة "mbc"، في رمضان الماضي، بعد تقديم النجمة الإماراتية اعتذارًا لنوال عن كلّ ما مضى.

وفاجأتْ نوال الكويتية أحلام، بمداخلة هاتفية، تعبّر فيها عن مدى اعتزازها وحبّها لها، مشيرة إلى أنهما تجمعهما عشرة طويلة، وعيش وملح، متمنية أنْ يجمعها عمل جديد قريبًا.

وتسبّب حوار نوال في انهمار دموع أحلام؛ ما أدّى إلى بكاء نوال أيضًا التي أكدت أنّ أحلام أكرم منها، لأنّها بدأتْ بالصلح، مشدّدة في الوقت نفسه، على أنّ رمضان شهر الحبّ والتسامح، ويسعدها أنْ تتصالح معها.