دلال عبد العزيز تنتهي من تصوير مشاهد الحلقة الخامسة من "فلانتينو"

انتهت الفنانة دلال عبد العزيز من تصوير مشاهد الحلقة الخامسة من أحداث مسلسلها الجديد "فلانتينو"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، وجمعت المشاهد بينها وبين الزعيم عادل إمام وآخرين من النجوم، وانطلق التصوير الأيام الماضية في ديكور منزله في استوديو النحاس.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز وهدى المفتى وطارق الإبياري ووفاء صادق، وجارى الإعلان عن باقي الفنانين المشاركين في البطولة، ويظهر الزعيم في أحداث العمل متزوجًا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال".

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