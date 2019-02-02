الإعلان الأول لـ"سبع البرمبة" يكشف عن تقديم رامز جلال للعديد من الشخصيات

كشف الإعلان الرسمي الأول لفيلم" سبع البرمبة" بطولة النجم رامز جلال والذي قام بطرحة عبر حسابة بموقع تبادل الصور الشهر"أنستغرام" عن قيامة بتقليد أكثر من شخصية خلال أحداثة منها شخصية منصور الحفني والتي قدمتها النجم احمد السقا في فيلم" الجزيرة" وكذلك شخصية رحيم والتي قدمها شقيقة ياسر جلال في مسلسله والذي تم عرضه رمضان الماضي وكذلك شخصية سليم الأنصاري والتي قدمها النجم أمير كرارة في مسلسل "كلبش" وذلك في أطار كوميدي ساخر.

حيث يجسد رامز جلال ضمن أحداث الفيلم شخصية "مهندس معماري"، ينتحل شخصية ضابط شرطة، للوصول إلى الفتاة التى يحبها وذلك في إطار كوميدي، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن بينهم جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثورت، مها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

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