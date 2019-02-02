شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال "ابن أصول" أمام حمادة هلال فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم حمادة هلال تصوير مسلسله الجديد "ابن أصول" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويكتب العمل أحمد محمود أبو زيد ويخرجه محمد بكير ومن إنتاج شركة سينرجى، حيث انطلق تصوير أول مشاهد العمل يوم السبت الماضى.

واستقر المخرج محمد بكير والشركة المنتجة على قائمة الأبطال التى تشارك فى بطولة العمل إلى جانب حمادة هلال وهم سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، ايناس كامل، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين.

ويعود حمادة هلال للتعاون مع السيناريست أحمد محمود أبو زيد فى "أبن أصول" الذى يسجل ثالث عمل يجمعهما، بعدما قدما سوياً مسلسلى "ولى العهد" اخراج محمد النقلى فى عام 2015، و"طاقة القدر" إخراج محمد مصطفى فى عام 2016، فيما قدم حمادة مسلسل "قانون عمر" فى رمضان الماضى من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق.