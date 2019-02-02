شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "مع السلامة".. فضل شاكر يطرح أغنية جديدة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى فضل شاكر أغنية "حبيتك" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات الشاعر محمد رفاعى، وألحان وتوزيع على أباظة. وتقول كلمات الأغنية "ممكن تقابل فى كل عمرك حكاية تبقى البداية لكل حلو فى حياتك فى وقت اللى تحس فيه بالنهاية تعوضك ياحبيبى كل اللى فات". تعد الأغنية التعاون الثانى بين فضل ومحمد رفاعى، حيث تعاونا من فترة فى أغنية "يلا مع السلامة" والتى حققت نجاح كبير. يذكر أن "يلا مع السلامة" آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها في ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعى والحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وحققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3.5 مليون مشاهدة.

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