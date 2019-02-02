مدحت العدل يجهز أغنيتين للأمم الإفريقية والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365
كشف الكاتب والمنتج مدحت العدل، أمس الجمعة، عن أنه يكتب حاليا أغنية لنادي الزمالك، مضيفا أن عددا كبيرا من نجوم الزمالك سيشاركون بها.
وأضاف، خلال لقائه مع هشام عباس، في برنامج "فاكر الغنوة دي" على راديو إينرجي، أنه يعمل حاليا على تنظيم عيد الفن، الذي سيكون الأول من نوعه في 2019.
ولفت في تصريحاته للبرنامج ذاته إلى أنه يجهز حاليا أغنية لبطولة كأس أمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.
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