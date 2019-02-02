نشرة هوليوود| ليندسي لوهان في دبي وأنباء عن تخلي بن أفليك عن استكمال "The Batman"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب:

يقدم موقع "الخليج 365" نشرة يومية بأبرز أخبار نجوم هوليوود، يتناول فيها أهم ما يطرأ على حياتهم الشخصية وجديد أعمالهم الفنية.

وفي النشرة التالية نقدم لكم مجموعة متنوعة من أخبار افينجرز، أليتا، باتمان، بيونسيه، سيلين ديون، سيلينا جوميز، لويس فونسي، ليندسي لوهان، وآخرين.