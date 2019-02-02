فضل شاكر يهدي جمهوره أغنية «حبيتك».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والمطرب اللبناني فضل شاكر، أحدث أعماله الفنية، والتي تحمل عنوان “حبيتك”، منذ قليل، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكان شاكر، قد أهدى أغنيته الجديدة لجمهوره، وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات “تويتر”: “إهداء لكل محبيني، اغنيتي الجديدة “حبيتك”.

أغنية المطرب اللبناني الجديدة من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة، ويعد هذا التعاون الثاني بينه وبين الشاعر محمد رفاعي، حيث تعاونا في أغنية “يلا مع السلامة”.

وكانت أغنية “يلا مع السلامة”، هي آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتي تم طرحها في ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعي والحان وليد سعد وتوزيع علي أباظة، وحققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3.5 مليون مشاهدة.