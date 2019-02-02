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هنأ الفنان تامر حسنى، الفنانة نانسى عجرم، بعد ولادتها ابنتها الثالثة "ليا "اليوم، حيث وضعت قبل الموعد المحدد بأسبوعين.
وقالت الفنان تامر حسنى:"مليون مبروك نانسى مليون مبروك فادي.. أحلى ليا في الدنيا الله يحميها .. يا بنات يا بنات يابنات..اللي مخلفش بنات عملتيها وصابت الله يحفظهم يارب ويحفظ كل أولادنا".
ذكر أن المطربة البنانية نانسى عجرم، كانت عادة ما تشارك جمهورها لحظات حملها أول بأول، وكانت آخر تعليق لها عن اقتراب موعد الولادة: "قريبا سوف تأتى.. قريبا سوف تملأ حياتنا الفرح".
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كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسنى أول المهنئين لنانسى عجرم بعد ولادتها "ليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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