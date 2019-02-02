الفنان سامح حسين ينشط السياحة بـ"عيش حياتك"

ينتظر الفنان سامح حسين طرح فيلمه الجديد «عيش حياتك» في دور العرض السينمائي، بالتزامن مع عيد الحب، وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي كوميدي، في عدد من الأماكن السياحية بمصر، ما يبرز جمال البلد والطبيعة السياحية لتلك الأماكن.

يجسد سامح حسين شخصية موظف يمر بأزمة كبيرة في حياته، ولكنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، ما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل فى نفس المجال ولكنه أكثر نجاحا.

وعلى الرغم من ارتباطه بابنه بشكل كبير، إلا أن ابنه يتركه ويفضل العيش من زوج والدته، ما يؤثر أيضا عليه بشكل كبير، ويحاول صديق سامح حسين أن يساعده ويسند له حملة إعلانية لإحدى الشركات الكبرى ويتعرف على مصورة صحفية وتجسد دورها ساندي، وتعمل معه في الحملة الإعلانية ويسافران معًا إلى مناطق كثيرة داخل مصر ويتعرف على أشخاص كثيرين وتتغير شخصيته وأفكاره، لتتغير حياته مجددًا.

فيلم «عيش حياتك» من بطولة سامح حسين وساندي وإدوارد وسامية الطرابلسي والمطرب محمد نور وياسر الطوبجي وأحمد التهامي إبراهيم فرح ومها أبوعوف وحامد الشراب والطفل «آدم»، وهو من تأليف وسام حامد في أول تجربة لها في عالم السينما ومن إخراج تامر بسيوني.

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