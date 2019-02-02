كلوديا حنا تنتهي من تصوير فيلم "ورقة جمعية"

انتهت الفنانة العراقية، كلوديا حنا، من تصوير دورها في الفيلم الجديد "ورقة جمعية"، تأليف محمد جمال، وإخراج أحمد بابلي، وإنتاج شريف

عبدالعزيز.

وتلعب فيه "كلوديا"، دور "هناء"، وهي فتاة تعمل بكوافير وتحلم بالخروج من واقع الحارة القاسي.

ويشارك كلوديا، بطولة العمل كل من لوسي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، وأحمد صيام، وناهد رشدي، وأميرة نايف، والفنان الكبير العائد من الاعتزال سامي فهمي.

كلوديا هي مغنية وممثلة، قامت بغناء عدة أغان منفردة ومن أشهرها أغنية "اشتغالات" في فيلم أوشن 14، وقد سبق أن تم اختيارها كملكة جمال العرب.

وكانت آخر أغانيها باللهجة العراقية بعنوان أخذ قلبي، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان وتوزيع حسام كامل وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسر سامي.

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