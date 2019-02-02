شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أول مشاهد مى عز الدين ومحمد أنور فى "البرنسيسة بيسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور صباح اليوم السبت محمد أنور أحد نجم مسرح مصر أول مشاهده فى مسلسل "البرنسيسة بيسة"، للنجمة مى عز الدين بمنطقة شبرامنت بالهرم، وهى المشاهد الأولى فى العمل الذى يتم تجهيزه للعرض فى الموسم الدرامي بشهر رمضان 2019.

مشاهد أنور لن تكون الأولى له فحسب وإنما هي المشاهد الأولى أيضاً لـ مي عز الدين التي تجتمع به غداً فى لوكيشن التصوير بعد تحضيرات خلال الفترة الماضية بقيادة المخرج أكرم فريد الذى يتعاون للمرة الأولى مع مي فى عمل درامي بعدما سبق واشتركا سوياً فى أكثر من فيلم سينمائى هى على الترتيب "فرح"، و"أيظن"، بالإضافة إلى الجزء الأول من "عمرو وسلمى" عام 2007 مع تامر حسنى.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين ويشارك فيه فريق عمل كبير أبرزهم سوسن بدر، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد، سامى مغاورى، وهو من إنتاج شركة سينرجى.