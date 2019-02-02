شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت هالة صدقى بعدما جمعتها صورة بمنتقبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة هالة صدقى عن سعادتها وفرحتها بالتقاطها صورة مع إحدى المعجبات، والغريب فى الأمر أن الفتاة منتقبة، وقالت هالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "بفرح لما بلاقى منتقبة عاوزة تتصور معايا" .









هالة صدقى تنتظر استكمال تصوير مسلسل "بركة" تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وبطولة عمرو سعد، وكمال أبو رية، ومحمد لطفى، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وإسلام جمال، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط.