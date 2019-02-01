إياد نصار ينعي جده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان الأردني إياد نصار، عن وفاة جده في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك».

إياد نصار، قال في منشوره: «انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر هذا اليوم جدي الحاج يوسف نصار، وسيشيع جثمانه إلى مقبرة سحاب الإسلامية وسيتم الصلاة بعد صلاة الجمعة في مسجد الورد بن خالد حي أم تينه الشمالي».

وأضاف: «بيت العزاء في بيت المرحوم حي أم تينه الشمالي ش الوراق رقم 16 للرجال و النساء...نسأل الله أن يتفقد المرحوم بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن إياد نصار انتهى مؤخرا من تصوير فيلم «رأس السنة»، تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر، ويشارك في بطولته شيرين رضا وبسمة وإنجي المقدم وهدى المفتى وسالي عابد، وتدور أحداثه في يوم واحد عن حفلة تقام في ليلة رأس السنة ويتعرض الأبطال للعديد من المواقف الصعبة خلال هذا اليوم.

كما يشارك في بطولة فيلم «كازابلانكا»، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته؛ غادة عادل وباسل خياط، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد مفتاح، محمود البزاوي، أحمد داش، بالإضافة للنجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» وغيرهم.