تامر حسني يهنئ نانسي عجرم بمولودتها الجديدة.. رسالة خاصة وأصدق الكلمات!

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: هنأ النجم المصري تامر حسني زميلته النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعدما رزقت بمولودتها الثالثة “ليا”.

ووجه تامر حسني تغريدة إلى نانسي عجرم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” حيث كتب لها: “مليون مبروووووك نانسي مليون مبروووووك فادي. احلى ليا في الدنيا الله يحميها..يا بنات يا بنات يابنات اللي مخلفش بنات عملتيها وصابت.. الله يحفظهم يارب ويحفظ كل اولادنا”.

ومن المعروف أن صداقة مميزة تجمع بين تامر حسني ونانسي عجرم وهذه لا تعتبر المرة الأولى التي يغرد فيها كل منهما للآخر.

الجدير ذكره أن نانسي عجرم وتامر حسني شاركا في لجنة مدربي برنامج “ذا فويس كيدز” ومعهما كاظم الساهر.