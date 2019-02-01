حماقي يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ"قدام الناس"

يواصل الفنان محمد حماقى نجاحه بأغنية قدام الناس التى طرحها ضمن ألبومه الجديد كل يوم من ده، حيث حصدت الأغنية 1.620.735 مشاهدة عقب طرحها على قناة نجوم ريكوردز.

الأغنية كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفي، توزيع ومكساج تميم، جيتار مصطفی أصلان، عود إسلام الأبتي، إنتاج نجوم ريكوردز.

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