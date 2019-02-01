دار الأوبرا المصرية تحيي الذكرى 44 لرحيل كوكب الشرق

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الذكرى الـ44 لرحيل أم كلثوم، من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المقام فى الثامنة مساء السبت 2 فبراير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها غنى لى – الورد جميل – جمال الدنيا – نصرة قوية لـ زكريا أحمد، افرح يا قلبى – ليلى نهارى لـ رياض السنباطى، ما دام تحب – يا صباح الخير لـ محمد القصبجى وفات الميعاد لـ بليغ حمدى أداء نجمات الأوبرا للموسيقى العربية هند النحاس، رضوى سعيد، نهاد فتحى وحسناء.

يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية خصصت عددا من الفعاليات خلال شهر فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم، التى تعد أحد أهم الشخصيات البارزة فى تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.

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