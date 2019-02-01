طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كليبها الجديد "حبّه جنة"، على القناة الخاصة بها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر معها في الكليب زوجها حسام حبيب كموديلز في الكليب والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.
جدير بالذكر أن أغنية "حبّه جنة"، هي ثاني كليب تطرحه شيرين عبد الوهاب من ألبومها الجديد "نساي"، حيث إنها طرحت كليب "نساي" من قبل.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رسالة رومانسية من حسام حبيب لشيرين في عيد ميلادها عبر "إنستجرام"
والد حسام حبيب يخرج عن صمته ويتحدث عن حمل شيرين
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تطرح كليب "حبه جنة" مع حسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.