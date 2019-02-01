شيرين عبد الوهاب تطرح كليب "حبه جنة" مع حسام حبيب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كليبها الجديد "حبّه جنة"، على القناة الخاصة بها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر معها في الكليب زوجها حسام حبيب كموديلز في الكليب والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.

جدير بالذكر أن أغنية "حبّه جنة"، هي ثاني كليب تطرحه شيرين عبد الوهاب من ألبومها الجديد "نساي"، حيث إنها طرحت كليب "نساي" من قبل.

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