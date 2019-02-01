الفنان أمير كرارة يكشف حقيقة خلافه مع أحمد عز

كشف الفنان أمير كرارة، حقيقة ما أثير مؤخرا عن وجود مشاكل وخلافات بينه وبين الفنان أحمد عز.

وقال "كرارة" خلال فيديو بث مباشر مع جمهوره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس: "أحمد عز دا برنس مصر، واخويا الكبير وحبيبي والشق وأي كلام عن وجود مشاكل أو خلافات بينى وبينه ما هو إلا شائعة، وأكتر حد بحبه بجد".

وتابع: "في شوية ناس مش عارف إيه مصلحتهم في التوقيع بينا، وهو أول واحد هنانى على المسلسل، وأول حد علقلى على صورة لبسى بزى العمليات الخاصة قالى شكلك جامد جدا وكان مبسوط جدا، وعمر ماكان بينا مشاكل لأنه حبيبي وربنا يديم المعروف".

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