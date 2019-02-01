إليسا تهنئ الحكومة اللبنانية الجديدة وتختص صديقتها

القاهرة _ لايف ستايل أعربت المطربة اللبنانية إليسا عن سعادتها بعد تولي الحكومة الجديدة اللبنانية والتي يترأسها سعد الحريري، والتي جاء في تشكيلها 4 وزارات نسائية وهم وزارة الداخلية والطاقة والمياه، واختصت صديقتها مي شدياق بالتهنئة. قالت إليسا من خلال تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مبروك للمرأة اللبنانية ٤ وزارات بين وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمياه.. المرأة قادرة تثبت أكثر من أي وقت إنها جديرة بالثقة وبأهم المواقع.. وما في ما خص بالذكر صديقتي الوزيرة مي شدياق".

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