لأول مرة محمود حميدة يلتقي بأحمد عز في "العارف"

بدأ الفنان محمود حميدة تصوير دوره في فيلم العارف، الذي يقوم ببطولته أحمد عز، بعدها سيقوم "حميدة" بتصوير فيلم تصفية حساب مع عمرو سعد.
محمود حميدة قدم مجموعة من الأفلام مع شباب السينمائيين؛ حيث قدم من قبل فيلم "آسف على الإزعاج" مع أحمد حلمي، ثم قدم "45 يوم" مع أحمد الفيشاوي، وأنتج فيلم "ورد مسموم" والذي قام به مجموعة من الشباب وعُرض في مهرجان القاهرة الدورة الماضية.
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