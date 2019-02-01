شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام ينتهى من تصوير الحلقة الخامسة من "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم الكبير عادل إمام من تصوير مشاهد الحلقة الخامسة من أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة دلال عبد العزيز وآخرين من النجوم، وانطلق التصوير الأيام الماضية فى ديكور منزله باستوديو النحاس.

مسلسل "فلانتينو" يشارك فى بطولته إلى جانب عادل امام كل من دلال عبد العزيز وهدى المفتى وطارق الابيارى ووفاء صادق، وجارى الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال".

ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "انترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث، ووضع رامى إمام مخرج ومنتج العمل مجموعة من الأسماء الكبيرة لمشاركة الزعيم بطولة المسلسل، خاصة وأن هناك رغبة فى الاستعانة بأسماء كبيرة.