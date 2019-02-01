شكرا لقرائتكم خبر عن "بلحية أخيه".. رامز جلال يطرح برومو فيلم "سبع البرمبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان رامز جلال، "برمو" فيلم "سبع البرمبة" عبر حساباته على السوشيال ميديا، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض.

وظهر رامز جلال، فى بعض المشاهد برمو فيلم "سبع البرموبة" بلحية شبيهة لأخيه الفنان ياسر جلال ، والتى ظهر بها فى أحداث مسلسل "رحيم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وعلق رامز جلال على الأفيش، قائلاً:" بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على محمد وعلى أله وصحبه وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

ويجسد رامز جلال ضمن أحداث الفيلم شخصية "مهندس معمارى"، ينتحل شخصية ضابط شرطة، للوصول إلى الفتاة التى يحبها وذلك فى إطار كوميدي، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن بينهم جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.