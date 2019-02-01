محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان خالد الصاوي فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، فور وصوله إلى منزله عادًا من لبنان بعد الانتهاء من تصوير مشاهده الخارجية من فيلم "كل سنة وأنت طيب"، والذي يقوم ببطولته بمشاركة النجم تامر حسني.

وظهر خالد في الفيديو وسط كلابه، مكما كشف عن حالة الاشتياق التي أظهرتها الكلاب لها، حيث حرصت على احتضانه فور وصوله .

وعلق الصاوي على الفيديو قائلاً :"ورجعت ليالينا القديمة، راجعلك يا شقاوة، استقبال عائلي على ما قسم".

ويعرض لخالد الصاوي بدور العرض حاليًا، فيلم "الضيف"، الذي يشارك في بطولته وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم شيرين رضا، جميلة عوض، وأحمد مالك، وإخراج هادي الباجوري.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| فور عودته من لبنان.. "كلاب" خالد الصاوي يستقبلونه بالأحضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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