بالصور | صناع "ورد مسموم" يكشفون كواليسه بمهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تصوير-محمود عبدالناصر:

أقيم مساء اليوم الجمعة، ندوة لصناع فيلم "ورد مسموم"، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات اليوم السابع لمهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ45 .

وحضر من صناع الفيلم، المخرج أحمد فوزي صالح، والمونتيرة منة الشيشيني، ومدير التصوير ماجد نادر، وأدار الندوة محمد الروبي.

وتحدث صناع الفيلم خلال الندوة عن تجرببتهم في الفيلم، والصعوبات التي تعرضوا لها أثناء التنفيذ وقبل خروجه للنور.

تدور أحداث الفيلم حول تحية فتاة شابة وتعمل كعاملة مراحيض، ليس لها في الحياة سوى شقيق واحد يدعى صقر، وهو الذي تعتمد عليه في كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته وتخطيطه للهجرة بشكل غير شرعي إلى إيطاليا يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل في تحقيق ما تصبو إليه.