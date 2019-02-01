بالفيديو| ماجد المهندس يغني لـ"122"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: كشف منتج فيلم "122"، سيف عريبي عن برومو الأغنية الدعائية للفيلم، بعنوان "بحبك" للفنان العراقي ماجد المهندس، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. ونشر "عريبي" مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلًا: " أغنية بحبك من فيلم "122" للفنان ماجد المهندس ، قريبا". يذكر أن سيف عريبي يستعد لطرح نسخ جديدة للفيلم بلغة الإشارة ليتيح الفرصة أمام جمهور الصم والبكم. يذكر أن الفيلم هو أول فيلم عربي بتقنية D4 ويتنوع الفيلم بين الأكشن و الرعب والتشويق، والفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهينى، تصوير أحمد كردوس، ومن إخراج ياسر الياسري.

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