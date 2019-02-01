بالفيديو| سامح حسين يطرح برومو أحدث أفلامه "عيش حياتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: طرح الفنان سامح حسين برومو فيلمه الجديد "عيش حياتك"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكشف البرومو عن طرح الفيلم رسميًا في دور العرض المصرية 13 فبراير الجاري. يذكر أن فيلم "عيش حياتك"، بطولة سامح حسين، نادية الطرابلسي، ميدو عادل، محمود البزاوي، علاء مرسي، الفيلم من تأليف وسام حامد، ومن إخراج تامر بسيوني.

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