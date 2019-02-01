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شاركت الراقصة سما المصري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو يرصد مقتطفات من حلقتها، اليوم، مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها "قطعوا الرجالة".
وأكدت "سما" خلال المقطع المنشور: "الرجالة مبيحبونيش".
وعلقت على المقطع، قائلة: "اليوم الساعه 10 ليلًا في بث مباشر علي قناة النهار، برنامج "قطعوا الرجالة" مع الإعلاميه الجميلة راغده شلهوب، والعياط هيبقي للركب.. باعيط عياط".
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كانت هذه تفاصيل خبر "الفنانة سما المصري تصرّح لمتابعيها عبر انستغرام "الرجالة مبيحبونيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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