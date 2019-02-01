هيثم أحمد زكي يبدأ تصوير دوره في "علامة استفهام"

بدأ الفنان هيثم أحمد زكي تصوير دوره في مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب من إخراج سميع النقاش

ويشترك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم جيهان خليل , محمود البزاوي ,يذكر أن هيثم أحمد زكي قدّم مجموعة من الأعمال الدرامية منها دوران شبرا ،، الصفعة ، كلبش 2 ويجهز حاليا للجزء الثاني من فيلم كابوريا ,

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" مقرر عرضه في رمضان المقبل

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