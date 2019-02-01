بدأ الفنان هيثم أحمد زكي تصوير دوره في مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب من إخراج سميع النقاش
ويشترك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم جيهان خليل , محمود البزاوي ,يذكر أن هيثم أحمد زكي قدّم مجموعة من الأعمال الدرامية منها دوران شبرا ،، الصفعة ، كلبش 2 ويجهز حاليا للجزء الثاني من فيلم كابوريا ,
يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" مقرر عرضه في رمضان المقبل
قد يهمك أيضًا :
هيثم أحمد زكي يكشف عن حبه لمي عزالدين على موقع "فيسبوك"
هيثم أحمد زكي يعرب عن سعادته بالمشاركة في "الكنز"
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم أحمد زكي يبدأ تصوير دوره في "علامة استفهام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.