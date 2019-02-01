شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستضيف أسر شهداء الشرطة لمشاهدة مسرحيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف اليوم النجم محمد صبحي 20 من أسر شهداء الشرطة في مسرحه " مسرح محمد صبحي " بمدينة سنبل لمشاهدة مسرحيته " خيبتنا"، وتأتي تلك الاستضافة تزامنا مع أعياد الشرطة .

مسرحية "خيبتنا" تعرض على مسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوى "مصر ـ إسكندرية" وهى من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية " غزل البنات " ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا ذكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجه الجديد حازم القاضى.

مسرحية " خيبتنا " تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور " يائس " العالم فى علم الجينات.