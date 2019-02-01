شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رامز جلال بنفس لحية شقيقه ياسر على أفيش فيلم "سبع البرمبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان رامز جلال فى الأفيش الخاص لفيلمه الجديد الذى يحمل اسم "سبع البرمبة" بنفس اللحية التى ظهر بها شقيقه ياسر، في أحداث مسلسل "رحيم" الذي تم عرضه خلال موسم رمضان الماضى .

ولم يكتفِ رامز بتقليد شقيقه على طريقته الساخرة في الأفيش، ولكن ظهر في أحداث الفيلم وهو يقلده أيضا في بعض المشاهد التي ظهر فيها من قبل، إضافة إلى تقليده للنجوم أحمد السقا وأمير كرارة.

ويجسد رامز جلال ضمن أحداث الفيلم شخصية "مهندس معمارى"، ينتحل شخصية ضابط شرطة، للوصول إلى الفتاة التى يحبها وذلك فى إطار كوميدي، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن بينهم جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثورت، مها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.