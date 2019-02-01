شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو للسينما العربية يفتح باب تسجيل الأفلام لدورته التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة في برامج الدورة التاسعة للمهرجان، والتي ستعقد في مدينة مالمو بالسويد في الفترة من 4 الى 8 أكتوبر 2019.

وتنقسم مسابقات الدورة التاسعة للمهرجان إلى 3 فئات: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وبدورها ستقوم لجان تحكيم منتقاة مؤلفة من شخصيات سينمائية عربية بمنح جوائز المسابقات.

صرح محمد قبلاوي، رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية: "عملنا جاهدين على مدار الثماني دورات السابقة على تأسيس مهرجان قوي للسينما العربية خارج العالم العربي، واليوم يعد مهرجان مالمو للسينما العربية المهرجان الأضخم والأهم للسينما العربية خارج النطاق الجغرافي العربي، لذلك، فقد تقرر أن تكون دورتنا التاسعة دورة غير مسبوقة من حيث تنوع الفعاليات، وجودة الاختيارات، وعدد صناع الأفلام والنجوم العرب المدعوين.

واضاف القبلاوى ان لجنة التحكيم التى ستتالف من شخصيات سينمائية عربية بارزة تمنح جوائز المهرجان التالية جائزة أفضل فيلم وثائقي، جائزة أفضل فيلم روائي طويل، جائزة جمهور، مدينة مالمو ، جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل سيناريو، جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة.

يضم المهرجان - بالتوازي مع فعاليات المسابقة الرسمية، والبرامج الخاصة (ليالي عربية و عروض المدارس و فلمي الإفتتاح و الختام و برامج متميزة عديدة) - ندوات، ولقاءات بين أبرز محترفي صناعة السينما في المنطقتين العربية والاسكندنافية، وذلك خلال فعاليات سوق مالمو للفيلم الذي يعقد بالتوازي مع المهرجان في الفترة من 5 الى 8 2019. بالإضافة إلى مهرجانات مصغرة للسينما العربية في عدة مدن فى جنوب السويد.