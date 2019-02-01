محمد شاهين يزف خبر سعيد لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: زف المطرب الشاب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمى خبرًا سعيدًا لجمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ". ونشر شاهين صورة له معلنًا خلالها عن طرح ألبومه الجديد خلال الأيام المُقبلة، وكتب شاهين قائلًا: " مساء الخير على الغالين ..إن شاء الله الألبوم خلال الأيام الجاية " وأضاف: أنا عارف إني اتأخرت عليكم بس خلاص والله هانت وبأمر الله الشغل يعجبكم" .يذكر أن شاهين طرحت له مؤخرآ أغنية "إحنا الجدعان "، من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق

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