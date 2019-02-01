رانيا فريد شوقي تنشر صورة جديدة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة بصحبة والدها الراحل فريد شوقي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت رانيا علي الصورة قائلة "وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول". وأضافت الفنانة رانيا في تعليقها علي الصورة: "مهما كانت مصاعب الحياة أتغلب عليها بالضحكة، وقول يا رب". يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، العمل بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، ومدحت صالح، ميدوعادل، محمود حجازي، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

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