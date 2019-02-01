معرض القاهرة للكتاب يكرم ليلى علوي ويهديها درع اليوبيل الذهبي

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كرم الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، الفنانة ليلى علوي، ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أهداها الدرع الخمسيني؛ تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة.
وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب: إن الفنانة ليلى علوي واحدة من أهم علامات الهوية في السينما المصرية، خلال الفترةالأخيرة، حيث ساهمت في إيصال صورة مصر وهويتها الحقيقية عالميا.
وأضافت الفنانة ليلى علوى قائلة: «ياما جيت معرض الكتاب وأنا صغيرة.. وبحب أهدى الدرع لأستاذي الدكتور محمد عبد المطلب أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة عين شمس».
جاء ذلك خلال ندوة «لقاء مع نجم»، بالقاعة الرئيسية «ثروت عكاشة» لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وضمن البرنامج الفكري والثقافي لدورة اليوبيل الذهبي والتي تقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وبدأت فعاليات اللقاء بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الفنانة ليلى علوي، وأبرز المحطات التي خاضتها ومرت بها، والأعمال التي قدمتها في عالم السينما والدراما، والجوائز والتكريمات التي حصدتها على مدار سنوات طويلة.
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