محمود البزاوي يحيي ذكرى مذبحة بورسعيد على طريقته

الفنان محمود البزاوي

كتبت_إسراء البيهوني

أحيا الفنان محمود البزاوي، الذكرى السابعة لضحايا مذبحة بورسعيد.

وكتب البزاوي عبر تويتر: ‏الله يرحم شهداء النادي الأهلي الأوفياء .. من اكتر الحاجات اللي توجع القلب هي كلمة شقيقة الشهيد كريم خزام لما قالت "لما

عرفت إن الأهلي خسر زعلت عشان أخويا هايرجع زعلان .. بس أخويا مارجعش" الله يرحمهم جميعا، وكأن قلبهم كان حاسس لما قالوا "ويوم ما أبطل أشجعهاكون ميت أكيد".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أحيا، صباح اليوم الجمعة، في مقر النادي بالجزيرة، الذكرى السابعة لرحيل 72 شهيدا من مشجعي النادي؛ للتأكيد أن الأهلي لن ينسى شهداءه، وأن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي ومسئوليه.