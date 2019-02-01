روجينا بإطلالة كاجول علی إنستجرام ..صور

كتبت_إسراء البيهوني نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها بالكاجوال. ظهرت "روجينا"، ببنطلون جينز كحلي وجاكيت جينز فاتح وتألقت بشعر قصير منسدل. يذكر أن روجينا شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “كفر دلهاب” من تأليف عمرو سمير عاطف، و إخراج أحمد نادر جلال، و بطولة يوسف الشريف، وهادي الجيار، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.



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