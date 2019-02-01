شيرين تطرح كليبها الجديد حبه جنة.. وحسام حبيب يظهر متخفيا

كتبت_إسراء البيهوني

طرحت شيرين عبد الوهاب أحدث أعماله الفنية، أغنية «حبه جنة» التي صورتها فيديو كليب، وطرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وظهر حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب في الكليب، ليجسد دور حبيبها،

لكن ظهوره جاء مختلفًا، إذ تعمد مخرج الكليب إخفاء وجهه وإظهاره من ظهره، أو إظهار أجزاء بسيطة من وجهه فقط.

الكليب تجاوز 30 ألف مشاهدة بعد

نصف ساعة من طرحه على قناة شيرين الرسمية على يوتيوب، وهو من كلمات: محمد عاظف، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم، إخراج: لوكا كوسين.

ويعتبر هذا الكليب، هو الأول الذي تتعاون فيه شيرين مع زوجها حسام حبيب بعد زواجهما في مايو من العام الماضي 2018.