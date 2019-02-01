الجمهور يختار فارس كرم وهذا ما قاله لمحبيه!

متابعة بتجـــــــــــــرد: فاز النجم اللبناني فارس كرم باستفتاء إذاعتي “ام بي سي – اف ام” و”بانوراما – اف ام” عن فئة أفضل أغنية لبنانية لعام 2018 لمطرب رجل.

ووجه فارس كرم رسالة خاصة إلى الجمهور الذي اختار أغنيته الشهيرة “بدنا نولعا” لفوزها ضمن الإستفتاء.

الجدير ذكره أن أغنية “بدنا نولعا” هي من كلمات حياة اسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، تضمنها ألبوم فارس كرم الأخير “44:36” وحققت أكثر من 85 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

ألبوم فارس كرم الجديد يتضمن باقة من الأغاني الضاربة وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.