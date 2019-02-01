قصة حب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في “حبه جنة” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو كليب خاصة بأغنية “حبه جنة” التي صدرت في ألبومها الأخير “نساي”.

فكرة الكليب بسيطة جدًا تعكس أجواء الحياة الرومانسية الهادئة التي تعيشها شيرين عبد الوهاب منذ زواجها بالفنان حسام حبيب الذي يشاركها بطولة العمل.

أغنية “حبه جنة” من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين وتوزيع أحمد ابراهيم وهي أغنية رومانسية بإيقاع موسيقي غربي حققت رواجًا واسعًا منذ إطلاقها، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج العالمي لوكا كواسين.

الجدير ذكره أن ألبوم “نسّاي”يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.

لمشاهدة فيديو كليب “حبه جنة”: