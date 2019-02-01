بالصور.. مشاجرة في ملهى ليلي تقود مطربة شهيرة إلى المحاكمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثلت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي، الخميس، أمام قاض في نيويورك وضعها تحت المراقبة القضائية، على خلفية تسببها في شجار بملهى ليلي في أغسطس/ آب.

واضطرت الفنانة البالغة من العمر 26 عاما التي رشّحت لخمس جوائز "جرامي" 2019 إلى التوقيع على تعهدّ جديد تلتزم بموجبه البقاء بمنأى عن ضحيتيها المفترضتين، بما فيه الامتناع عن أي تهديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحلو للفنانة الإعراب عن آرائها بتعبيرات فظّة.





ووصلت كاردي بي إلى مقرّ المحكمة في كوينز، وهي في مزاج حسن، وحيّت الصحفيين بابتسامة، ودخلت القاعة وهي ترتدي معطفا من الفرو وتضع نظارات كبيرة.

وفي التاسع والعشرين من أغسطس/ آب، رمت مجموعة كانت كاردي بي ضمنها في نادي "إنجيلز ستريب كلاب" في حيّ كوينز، قطع أثاث على أشخاص، ما تسبب في إصابة عاملة في النادي إصابة طفيفة في ساقيها.





وبحسب موقع "تي إم زي" لأخبار المشاهير، طلبت كاردي بي من رفاقها مهاجمة نادلتين في النادي إثر اشتباهها في أن إحداهما كانت على علاقة مع شريكها مغني الراب "أوفسيت" الذي كان يحيي عرضا في النادي في تلك الليلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها الفنانة في شجار تتداوله وسائل الإعلام.

فخلال أمسية منظمة على هامش أسبوع الموضة في نيويورك في مطلع سبتمبر/ أيلول 2018، دار عراك حاد بين نيكي ميناج وكاردي بي.





وفي مقاطع فيديو نشرت عبر موقع "تويتر"، يظهر حراس يفصلون بينهما فيما نجمة الهيب هوب كاردي بي تكيل الشتائم على منافستها قبل أن ترميها بحذاء، وفي صورة التقطت بعد العراك، تظهر كاردي بي مصابة بتورم فوق عينها.

وكاردي بي فنانة مولودة في برونكس واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانسار وسرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل أعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة، وتزوجت من مغني الهيب هوب أوفسيت من فرقة "ميجوس"، في مراسم خاصة بعيدة عن الأضواء.

وأنجبت منه طفلة في يوليو/ تموز، وأعلنت انفصالها عنه في ديسمبر/ كانون الأول، غير أن الشائعات تسري منذ فترة حول مصالحة محتملة بينهما، وقالت المغنية للصحفيين وهي تغادر المحكمة "نحاول حلّ المشاكل أعزائي".