محمود العسيلي يتألق في حفل تخرج طلاب جامعة الإسكندرية

القاهرة_إسلام خيري
أحيا الفنان محمود العسيلي، حفل تخرج طلاب كلية"تجارة" جامعة الإسكندرية، وذلك وسط عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم وهيئة التدريس والشخصيات العامة.
وقدم العسيلي، على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل وصيحات جميع الحاضرين مثل: "طول ما إنتي جنبي"، "خاينة"، "بعدتي ومبعدتيش"، "أنا مش مضمون"، "فوقي"، "حته تانية"، "حلم بعيد"، "تقدر"، "تررم"،"مجنونة".
ووجه العسيلي، عقب انتهاء حفله الشكر لجميع الحاضرين متمنيًا لهم النجاح والتفوق في مستقبلهم، كما حرص على توثيق الحدث بإلتقاط الصور التذكارية مع عدد كبير من طلاب وطالبات الدفعة.
يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب "وجع الهوى"، والذى حقق أكثر من 4 مليون مشاهدة وذلك بعد طرحها فى 26 ديسمبر، حيث نالت إعجاب الجمهور فى الوطن العربى، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلى وتوزيع رامى سمير.
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