شكرا لقرائتكم خبر عن "بأشعار محمد بن راشد وصوت كاظم الساهر".. حاكم دبى يعلن عن أغنية "حدثينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصوت كاظم الساهر، وأشعار محمد بن راشد، أعلن حاكم دبى عن أغنية "حديثنى" عبر حسابه على تويتر، والتى لاقت استحسانا كبيرا على السوشيال ميديا.

نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبى، أغنية "حدثينى" من أشعاره والتى غناها كاظم الساهر وعلق قائلا: "إهداء إلى كل امرأة جعلت لحياتنا حياة.. ولكلماتنا معنى.. ولإنجازاتنا جمالا".

واعاد كاظم الساهر، عبر حساباته على السوشيال ميديا، نشر الأغنية، ليعلن عن أغنيته الجديدة، وسط اشادات كبيرة من جمهوره.