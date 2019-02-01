شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تطرح كليب "حبه جنة" وحسام حبيب يشاركها فى تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شيرين، أحدث كليباتها المصورة "حبه جنة" من أغاني ألبومها الأخير"نساى" وشاركها فى تصوير الكليب زوجها المطرب حسام حبيب وهو من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم .

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تعاونا معا في أغنية مصورة بعنوان "كل ما أغني" في أغسطس 2016، كلمات محمد سرحان، وألحان حسام حبيب.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد طرحت فى أكتوبر الماضي، ألبومها الغنائى الجديد "نساي" عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وضم عدد من الاغانى، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أغنيات الألبوم: "تاج على راسك، حبة جنة، وكدابين، وبيصعب عليا، ويا ريتها جت، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى" .